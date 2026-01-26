Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Umut, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Metehan, Pintor, Umut.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Jota Silva, El Bilal Toure.

TAMMY ABRAHAM MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Beşiktaş'ta Aston Villa'ya transfer olması beklenen İngiliz forvet Tammy Abraham Eyüpspor maçının kadrosunda yer almadı.