Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Yasin Kol yönetiyor.
EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Umut, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Metehan, Pintor, Umut.
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Jota Silva, El Bilal Toure.
EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM
1' Yasin Kol'un ilk düdüğüyle Eyüpspor-Beşiktaş maçı başladı.
BEŞİKTAŞ ORKUN İLE ÖNE GEÇTİ
5' Jankat'ın kısa düşen pasında Orkun Kökçü uzaklardan harika bir şutla ağları havalandırarak Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.