Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın eşi Figen Özkaya, bahis soruşturması kapsamında verdiği savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen dosya kapsamında MASAK raporları, yasal bahis sitesi verileri, HTS kayıtları ve önceki operasyonlardan elde edilen dijital materyalleri incelemeye almıştı.

Yapılan tespitlerde; 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor maçına sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynandığı, bazı futbolcuların ise kendi takımlarının maçlarında "rakip takım kazanır" şeklinde bahis yaparak şikeli işlem gerçekleştirdiği belirlenmişti. Ayrıca 6222 ve 7258 sayılı kanunlara muhalefet eden şüpheli finansal işlemler saptanmıştı.

Bu deliller ışığında İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 26’sı yakalanmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, TFF yöneticisi Buğra Cem İmamoğlulları, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın eşi Figen Özkaya ve çok sayıda faal futbolcu yer almıştı.

EYÜPSPOR BAŞKANI MURAT ÖZKAYA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın önceki safhasında, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen dosya kapsamında İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenlenmişti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın da bulunduğu 19 şüpheliden 10'unun işlemleri tamamlanarak hakimliğe sevk edilmişti. Mahkeme, Murat Özkaya ve diğer 3 şüphelinin tutuklanmasına karar vermişti.