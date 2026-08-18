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"Futbolda yasadışı bahis ve şike" soruşturması kapsamında yerine kayyum atanan eski Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında, eski sevgilisi Müge Ç. mahkemelik oldu. Dosyada, bir otomotiv şirketinde üst düzey yönetici olarak görev alan Müge Ç. ile Özkaya'nın geçmiş yıllarda bir süre duygusal ilişki yaşadığı, çiftin 2025 yılında ayrıldığı belirtildi.

İddialara göre Özkaya, ayrılığın ardından Müge Ç.'nin hayatına yeniden girmek için ısrarcı davranışlarda bulunduğu aktarıldı. Tahliyesinin ardından da bu davranışların devam ettiği öne sürüldü. Müge Ç., Özkaya’yı telefonundan engellemesine rağmen Özkaya'nın iletişim kurmaya çalıştığı iddia edildi.

ZORLA EVLİLİK İDDİASI

Müge Ç., Murat Özkaya'nın kendisiyle evlenmeye zorladığını ve korkutucu davranışlarda bulunduğunu belirterek İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Özkaya'nın 3 ay süreyle eski sevgilisi Müge Ç.'den uzak durmasına karar verdi.

Özkaya ise karara itiraz ederek hakkındaki iddiaları reddetti. İddiaların soyut olduğunu ve itibarının zedelenmeye çalışıldığını savunan Özkaya'nın itirazı mahkeme tarafından reddedildi. Böylece Özkaya hakkında eski sevgilisinin başvurusu üzerine verilen 3 aylık uzaklaştırmanın devamına karar verildi.