Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor Eyüpspor'u konuk etti.

ALANYASPOR DEVREYİ 1-0 ÖNDE KAPATTI

Maça Güven Yalçın'ın henüz 3. dakikada attığı golle hızlı başlayan Alanyaspor devreye de 1-0'lık üstünlükle girdi.

EYÜPSPOR GERİ DÖNDÜ

Konuk ekip Eyüpspor ikinci yarının başında Talha Ülvan'ın attığı golle beraberliği yakaladı.

Son dakikalara girilirken Raux Yao 86'da Eyüpspor'u öne geçiren golü kaydetti.

AMPEM'İN GOLÜ MAÇA DAMGA VURDU

Oyuna sonradan giren Ampem ise uzatma dakikalarında sezonun enleri arasında yer alacak harika bir golle skoru tayin etti.

⚽️ #ETİMaximus İle Maçın Golü



👀 Prince Ampem, rakiplerini tek tek geçerek muhteşem bir gole imza attı! | #beINSPORTS@eti pic.twitter.com/LBtBkyVFKe — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 31, 2026

EYÜPSPOR KÜME HATTINDAN ÇIKTI

Eyüpspor 1-0 geri düştüğü zorlu deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Eyüpspor 18 puana yükselerek küme hattından çıktı ve Kasımpaşa'yı ateş hattına attı. Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.