Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor Eyüpspor'u konuk etti.

ALANYASPOR DEVREYİ 1-0 ÖNDE KAPATTI

Maça Güven Yalçın'ın henüz 3. dakikada attığı golle hızlı başlayan Alanyaspor devreye de 1-0'lık üstünlükle girdi.

Eyüpspor Alanyaspor'u geriden gelip 3-1 yendi: Ampem'in golü maça damga vurdu - Resim : 1

EYÜPSPOR GERİ DÖNDÜ

Konuk ekip Eyüpspor ikinci yarının başında Talha Ülvan'ın attığı golle beraberliği yakaladı.

Son dakikalara girilirken Raux Yao 86'da Eyüpspor'u öne geçiren golü kaydetti.

Eyüpspor Alanyaspor'u geriden gelip 3-1 yendi: Ampem'in golü maça damga vurdu - Resim : 2

AMPEM'İN GOLÜ MAÇA DAMGA VURDU

Oyuna sonradan giren Ampem ise uzatma dakikalarında sezonun enleri arasında yer alacak harika bir golle skoru tayin etti.

EYÜPSPOR KÜME HATTINDAN ÇIKTI

Eyüpspor 1-0 geri düştüğü zorlu deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Eyüpspor Alanyaspor'u geriden gelip 3-1 yendi: Ampem'in golü maça damga vurdu - Resim : 3

Bu sonuçla Eyüpspor 18 puana yükselerek küme hattından çıktı ve Kasımpaşa'yı ateş hattına attı. Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.