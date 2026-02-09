İstanbul'un en çok konuşulan gerçeklerinden biri olan taksiciler, yeni başkanını seçti. 2018'den bu yana görevi yürüten Eyüp Aksu, rakibi İsmet Dalcı'ya kaybetti. Aksu, seçimde ibra edilmedi
Seçimde oy dağılımı şöyle gerçekleşti:
-İsmet Dalcı: 2.455 oy
-Davut Hanoğlu: 74 oy
-Eyup Aksu: 1.461 oy
İTEO'dan yapılan açıklama şöyle:
Bu sonuçlara göre Sayın İsmet Dalcı, İstanbul Otomobilciler (Taksiciler) Esnaf Odası Başkanlığına seçilmiştir. Görev süresince Odamıza hizmet eden Sayın Eyup Aksu ve yönetim kuruluna katkılarından dolayı teşekkür eder, görevi devralan Sayın İsmet Dalcı ve yönetim kuruluna başarılar dileriz. Seçim sonuçlarının; Odamıza, Esnafımıza ve İstanbul halkına hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası