İstanbul'un en çok konuşulan gerçeklerinden biri olan taksiciler, yeni başkanını seçti. 2018'den bu yana görevi yürüten Eyüp Aksu, rakibi İsmet Dalcı'ya kaybetti. Aksu, seçimde ibra edilmedi

Seçimde oy dağılımı şöyle gerçekleşti:

-İsmet Dalcı: 2.455 oy

-Davut Hanoğlu: 74 oy

-Eyup Aksu: 1.461 oy

İTEO'dan yapılan açıklama şöyle: