EYT ile emekli olup hobisi olan işi kurdu: Pazar masasından dükkana

"İstanbul’da insanlara eğitim verme ile ilgili birkaç kez atölye çalışması yaptık. Bu konuda daha çok atölye yapmak istiyorum ama bunun için zaman ve mekanı ayarlamak gerekiyor. İnşallah o da olur yakın zamanda. Eski zamanlarda eğitim vermiştim. Hatta uzun süreli eğitimler de verdim. 2020’den sonra bir tane düzenledim ama ilerleyen süreçlerde yapmayı planlıyorum."