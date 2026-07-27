İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yaklaşık 20 yıl boyunca İstanbul’da aralıksız çalışan Özlem Gündüz, yoğun iş temposuna rağmen tutkularından hiçbir zaman vazgeçmedi.
EYT ile emekli olup hobisi olan işi kurdu: Pazar masasından dükkana
İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 20 yıllık Elektrik Mühendisi Özlem Gündüz, EYT hakkını kazanıp emekli olduktan sonra Akçakoca’da ilham veren bir başarı hikayesine imza attı. Yıllarca hobi olarak ilgilendiği takı tasarımını işe dönüştürdü.Kaynak: İHA
2000 yılından bu yana hobi olarak takı tasarımıyla ilgilendiğini belirten Gündüz, ilk zamanlarda ürettiği eserleri sosyal mecralar üzerinden insanlara ulaştırmaya başladığını söyledi.
Hafta İçi Mühendislik, Hafta Sonu Pazarda Tezgah
Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı’nda yaklaşık 10 yıl önce küçük bir masayla satış yapmaya başladığını ifade eden girişimci kadın, o dönem iki işi birden nasıl yürüttüğünü şu sözlerle aktardı:
"10 yıldır Akçakoca’da tarihi mahalle pazarında önce ufak bir masa ile sonra tezgâh, son olarak dükkâna dönüşen maceraya atıldım ve bunu İstanbul’daki işimde çalışırken yaptım.
Orada hafta içi çalışıp hafta sonu buraya geliyordum. 4 sene önce EYT ile emekli oldum.
Artık sürekli buradayım ve bu iş ile ilgileniyorum."
''İnsanların Kendilerini İyi Hissedecekleri Objeler Tasarlıyorum"
Sadece takı tasarımıyla sınırlı kalmayıp kişisel gelişim ve koçluk alanında da kendisini sürekli geliştiren Özlem Gündüz, tasarımlarına bu birikimini entegre ettiğini vurguladı.
Gündüz, ürettiği objelerdeki temel felsefeyi şu ifadelerle özetledi:
"Bu süre içerisinde koçluk konularında da kendimin yeteneklerini geliştirip bu yaptıklarıma yansıtmaya çalışıyorum. Onlara mutlu olacakları, kendilerini iyi hissedecekleri objeler tasarlıyorum."
Akçakoca'da Yeni Atölye Ve Eğitim Hedefi
Daha önce İstanbul’da uzun süreli eğitimler verdiğini ve çeşitli atölye çalışmaları düzenlediğini hatırlatan Gündüz, benzer etkinlikleri Akçakoca’da da hayata geçirmeyi planladığını belirtti:
"İstanbul’da insanlara eğitim verme ile ilgili birkaç kez atölye çalışması yaptık. Bu konuda daha çok atölye yapmak istiyorum ama bunun için zaman ve mekanı ayarlamak gerekiyor. İnşallah o da olur yakın zamanda. Eski zamanlarda eğitim vermiştim. Hatta uzun süreli eğitimler de verdim. 2020’den sonra bir tane düzenledim ama ilerleyen süreçlerde yapmayı planlıyorum."