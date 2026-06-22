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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecikli sporcu Eymen Efe Demiröz, Türkiye Judo Şampiyonası’nda elde ettiği derece ile ülkemizi Yıldızlar Avrupa Kupası’nda temsil etme hakkı elde etti.

Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası 19-21 Haziran 2026 tarihlerinde Hatay’da düzenlendi. 90 kg kategorisinde mücadele eden Eymen Efe Demiröz, 31 sporcu arasından Türkiye 3.’sü oldu.

Sporcu bu başarısı ile 10-12 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Kupası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir sporcunun başarısı ile ilgili olarak, “Sporcumuzu ve antrenörümüz Serkan Can’ı tebrik ediyor, Avrupa Kupası’nda başarılar diliyoruz.” dedi.