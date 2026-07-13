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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎‎Hatay'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda elde ettiği başarılı dereceyle Yıldızlar Avrupa Kupası'na katılma hakkı kazanan Bilecikli sporcu Eymen Efe Demiröz, milli forma ile Avrupa'da mücadele edecek.

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‎Bilecik'in başarılı sporcusu Eymen Efe Demiröz, Hatay'da gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda gösterdiği performansla önemli bir başarıya imza attı. Aldığı derece sayesinde Yıldızlar Avrupa Kupası'na katılmaya hak kazanan genç sporcu, Türkiye'yi ve Bilecik'i uluslararası arenada temsil edecek.

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‎11-12 Temmuz 2026 tarihlerinde Kocaeli'nde düzenlenecek organizasyonda tatamiye çıkacak olan Demiröz, Avrupa'nın başarılı sporcularıyla madalya mücadelesi verecek.

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‎Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Eymen Efe Demiröz'e Milli forma ile başarılar diledi.