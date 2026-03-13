Aynı projede çalışırken yakınlaşan ve daha sonra sevgili olan Tumbar ile Koçak, ilişkilerini zaman zaman göz önünde yaşamalarıyla dikkat çekiyordu. Son günlerde ortaya atılan ayrılık iddiaları ise hayranlarını şaşırttı. Genellikle özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Koçak, çıkan haberler sonrası sessizliğini bozdu.

Öte yandan Eylül Tumbar geçtiğimiz ay Nişantaşı’nda objektiflere yansımış ve bir kıyafet provası için geldiğini söylemişti. Genç oyuncu, ilişkisi hakkında yöneltilen soruları da yanıtlamıştı.

Yeni yılı sevgilisi Enes Koçak ile birlikte karşıladığını söyleyen Tumbar, “Kayseri’ye kayağa gittik. Birlikte çok güzel vakit geçirdik. O da yoğun şekilde çalışıyor, her şey yolunda” ifadelerini kullanmıştı.

“Kayseri’de sürpriz bir evlilik teklifi beklediniz mi?” sorusuna ise oyuncu, “Hayır, böyle bir şey olmadı. Şu an evlilik planımız yok. Hepimiz kariyerimize odaklandığımız bir dönemden geçiyoruz. Daha genciz ve çalışmak istiyoruz” diye cevap vermişti.

FOTOLĞRAFLARIN KALDIRILMASI SÖYLENTİLERİ GÜÇLENDİRMİŞTİ

23 yaşındaki Eylül Tumbar ile 26 yaşındaki Enes Koçak’ın sosyal medyada paylaştıkları romantik kareler de sık sık gündeme geliyordu. Son günlerde bu fotoğrafların kaldırılması, ayrılık söylentilerini güçlendirdi.

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre çift yollarını ayırdı. Özellikle Instagram’daki ortak fotoğrafların silinmesi dikkat çekerken, konuyla ilgili uzun süre iki taraftan da net bir açıklama gelmemişti.

“SANA… ARADIĞINI BULMAN DİLEĞİYLE”

Tumbar’ın sosyal medyada paylaştığı “Sana… Aradığını bulman dileğiyle” sözleri de ayrılık yorumlarını artırdı.

Daha önce de benzer iddialar gündeme gelmişti. Enes Koçak, çıkan haberleri yalanlayarak ilişkilerinin sürdüğünü belirtti. Koçak, “İlişkimiz devam ediyor ve gerçekten çok iyi gidiyor. Söylendiği gibi olumsuz bir durum yaşanmadı” diyerek ayrılık dedikodularına noktayı koydu.