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Aslan, yaşanan sürecin kişisel tutumundan değil, servis planlamasında yaşanan bir aksaklık ve sonrasında ortaya çıkan iletişim problemlerinden kaynaklandığını ifade etti.

Son günlerde sosyal medyada ve bazı haber platformlarında hakkında ortaya atılan iddialara yanıt veren Aslan, projeden ayrılış nedeninin kamuoyuna tek taraflı şekilde yansıtıldığını savundu.

Açıklamasında bugüne kadar yer aldığı tüm yapımlarda çalışma disiplinine önem verdiğini vurgulayan genç oyuncu, "Hakkımda disiplinsizlik nedeniyle projeden çıkarıldığıma dair haberler yer alıyor. Yaşanan süreç, kişisel bir disiplinsizlikten değil, servis organizasyonunda yaşanan aksaklığın ardından gelişen iletişim sorunlarından kaynaklandı. Buna rağmen bana disiplinsiz ve sorumsuz gibi yakıştırmalar yapılmasını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Set çalışmalarında her zaman zamanında hazır bulunduğunu, kendisine verilen görevleri eksiksiz yerine getirmeye özen gösterdiğini belirten Aslan, tek bir organizasyon sorununun çalışma anlayışını yansıtan kalıcı bir etiket haline getirilmesini doğru bulmadığını dile getirdi.

Genç oyuncu, konunun daha fazla tartışma yaratmasını istemediğini de belirterek, kariyerine aynı profesyonellik ve ciddiyetle devam edeceğini söyledi. Bundan sonraki süreçte yaptığı işle ve performansıyla anılmayı tercih ettiğini ifade eden Aslan, açıklamasını bu sözlerle tamamladı.