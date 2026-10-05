Türkiye’de Atatürk düşmanlarının en yaygın malzemesi onu “din düşmanı” olarak göstermeleridir. Bu alçak iftirayı öne sürenlere karşı, Atatürk’ün dini ve manevi tarafını net şekilde ortaya koyan sözlerinden yola çıkarak yazılmış pek çok eser vardır. Bu eserler Atatürk düşmanlarının alçak iftiralarına gereken cevabı fazlasıyla vermektedir. Fakat araştırmacı yazar Günal Eren, “Atatürk ve Kur’an’ın İstediği Hamleler” adlı kitabında Atatürk’ün inanç ve manevi dünyasını sadece söylemleriyle değil eylemleriyle de okura sunarak farklı bir pencereden, farklı bir bakış açısı getiriyor. Kitabı değerlendiren Prof. Dr. Nurullah Çetin’in de dikkat çektiği gibi;

“Şimdiye kadar Atatürk’ün dinle ilişkisi hakkında yapılan yayınlarda ya Atatürk’ün dinle ilgili sözleri verilmekle yetinilmiş ya da bazıları tarafından Atatürk dinsiz biri olarak gösterilmiştir. Günal Eren ise bu çalışmasında, Atatürk’ün kısmen sözlerini, ağırlıklı olarak da eylemlerini Kur’an’ın ışığında değerlendirmiş ve Atatürk’ün büyük ölçüde Kur’an’a uygun sözler söyleyip işler yaptığını, söz, düşünce, felsefe ve bakış açısının Kur’an’a uygun olduğunu delilleriyle, belgeleriyle, kaynaklarıyla ortaya koymuştur. Bu çalışmayla özellikle Atatürk’ün İslam düşmanı olduğu yalanı, saptırması ve çarpıtması düzelecek, bunun yerine Atatürk’ün gerçek İslam’a uygun bir önderlik sergilediği de anlaşılmış olacaktır.”

Kitabını Atatürk’ün dini yönü üzerine temellendirdiğinin altını çizen Günal Eren bu kapsamlı çalışması hakkında şu bilgileri veriyor:

“Günümüze kadar gelen Atatürk’ün dini yönünü anlatan çalışmalar genellikle onun söylev ve demeçlerine dayanmaktadır. Bu söylev ve demeçler, konuyu çalışan kişinin amacına göre değişmektedir. Kişi, Atatürk’ün fikirlerini ve yaptıklarını benimsiyorsa verdiği örnekler başkadır, benimsemiyorsa başkadır. Bu sebeple böylesi durumlarda insani pencereden bakmak yetersiz kalmaktadır. Öyleyse bu durumda ilahi pencereden bakmak gerekmektedir. Ancak böylelikle daha doğru bir sonuç elde edilebilmektedir. Bu ilahi pencereden bakma görevini de yalnızca Kur’an sahiplenmektedir / sahiplenmelidir. Yapılan çalışmada, Atatürk’ün çeşitli zamanlarda söylediği sözlerden ziyade, yapmış olduğu eylemler dikkate alınmıştır. Çünkü insanın düşünceleri ne kadar önemli olsa da eyleme döküldüğü an tarihte yer edinebilmiştir. Kitabın isminde bulunan hamle kelimesi, düşüncenin eylemle buluştuğu noktayı tariflemektedir.

Kur’an ayetlerine bakıldığında, Kuran’ın istediği hamleleri yaptığımızda, başarının muhakkak elde edileceği görülmektedir. Bu konuda Türk tarihi adına en büyük örnek de kitabımızın öznesi durumunda olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Elbette bu fikrimize karşı çıkanlar olacaktır. Ancak kitap boyunca verdiğimiz her türden örnekte de görüleceği üzere hakikatin böyle olduğu açıkça ortadadır.”

Galeati Yayıncılık

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HİLAFET VE SONRASI…

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Bir dönem gazetemiz Yeniçağ’a değerli yazılarıyla katkıda bulunan Prof. Dr. Nadim Macit, yeni kitabı “Hilafet Meselesi / Düşler ve Gerçekler” ile İslam siyasi düşüncesinin en çok tartışılan konularından birini, ezberleri bozan bir yaklaşımla ele alıyor.

Prof. Dr. Nadim Macit, hilafetin nasıl ortaya çıktığını, ilk dönemden itibaren nasıl tartışıldığını ve zamanla nasıl değişerek farklı bir yapıya dönüştüğünü adım adım inceliyor. Hz. Muhammed’in vefatının ardından başlayan yönetim arayışlarından, hilafetin saltanata evrilmesine ve modern dönemde ortadan kaldırılmasına uzanan süreç, tarihsel veriler ve temel kaynaklar ışığında anlaşılır bir şekilde ortaya konuyor.

Prof. Dr. Nadim Macit, Hilafetin doğuşunu, dönüşümünü ve anlam kaybını mercek altına aldığı bu sarsıcı incelemesinde

“Hilafet, değişmez bir inanç meselesi mi? Yoksa şartlara göre şekillenen tarihsel bir kurum mu?” sorularına açıklık getiriyor. Kitap, geçmişin en büyük tartışmalarından biri olan hilafet meselesine sade, net ve sorgulayıcı bir bakış sunuyor.

Destek Yayınları

Tel:(0212) 252 22 42

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