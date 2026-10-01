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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), evsiz ve kimsesiz vatandaşlarımız için konaklama hizmeti sunmaya devam ediyor.

Vakıf tarafından bu yıl da herhangi bir nedenden dolayı evsiz veya kimsesiz durumda bulunan kişiler ve aileler için Altınordu ilçesi Bucak mahallesinde bulunan eski kamu lojmanlarında geçici olarak konaklamaları sağlanacak.

İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, 1 Ekim 2026 ile 30 Nisan 2027 tarihleri arasında tahsis işlemleri tamamlanan kamuya ait eski lojmanda, ilimiz genelinde herhangi bir nedenden dolayı evsiz ve kimsesiz durumda olan vatandaşlarımız, kış şartlarında sokakta kalmamaları ve sıcak bir ortamda barınmaları sağlanacak.

İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca ilçe kaymakamlıkları ve bazı kamu kurumlarına gönderilen yazıda evsiz durumda olan ve ilçe imkanlarıyla barınma sorunu çözülemeyen tüm ihtiyaç sahibi vatandaşların Vakıf Başkanlığına bildirilmesi istendi.

Öte yandan, kamu kurumlarına gönderilen yazıda 0452 666 00 95 numaralı telefondan bilgi alınabileceği ifade edildi.