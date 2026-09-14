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Kaynak: Haber Merkezi

Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Eylül 2026 tarihli ve 2026/9112 sayılı kararı doğrultusunda çok sayıda sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Kararın, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesine dayandırıldığı aktarıldı. Habere göre erişim engeli kararı henüz X tarafından uygulanmadı.

ÇOK SAYIDA HESAP KARARDA YER ALDI

Erişim engeli getirilen hesaplar arasında Evrensel Gazetesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ve Sky News Özel Muhabiri Alex Crawford da bulunuyor.

Karar kapsamında erişim engeli getirildiği belirtilen X hesapları şöyle:

Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt)

Amnesty Türkiye (@aforgutu)

Barış Akademisyenleri (@BarisAkademik)

MLSA (@mlsaturkey)

Adalet İçin Hukukçular (@adaletsosyalizm)

Mor Dayanışma (@mor_dayanisma)

Kaos GL Haber (@KaosGLHaber)

Barbaros Altuğ (@barbarosaltug)

Ece (@Ecesowicked)

Fırat Fıstık (@firatfistik)

Alex Crawford (@AlexCrawfordSky)

Kadın Savunması (@kadin_savunmasi)

Özlem Akarsu Çelik (@oakarsucelik)

UMUT-SEN (@umutsendikasi_)

HAK İnisiyatifi (@HAKinsiyatifi)

Travma Çalışmaları (@TravmaDernek)

Sena Yazıbağlı (@snyzbgl)

Ali İsmail K. Vakfı (@Alikev_org)

Özgür Genç Kadın (@ozgurgenckadin4)

Tamer Doğan (@petrocelli1871)

Yıldız Tar (@yildiztaryeni)

Mahallede Lgbti (@mahalledelgbti)

TİP LGBTİ+ (@tiplgbtiburo)

kardi b (@benimbenkardi)

EVRENSEL'DEN AÇIKLAMA

Evrensel Gazetesi, kararın ardından okurlarına dayanışma çağrısında bulundu. Gazete, 31 yıldır yayıncılık faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek okurlarından gazete ve sosyal medya hesaplarına destek vermelerini istedi.

“ŞİMDİLİK ERİŞİM SÜRÜYOR”

Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Özdal, Siber Güvenlik Başkanlığının gazetenin X hesabına erişim engeli getirilmesini istediğinin şirket tarafından kendilerine bildirildiğini söyledi.

Özdal, @evrenselgzt hesabına Türkiye'den erişimin şu an için devam ettiğini, kararın uygulanması halinde ise yeni hesaplarını duyuracaklarını belirtti.