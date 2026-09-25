Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), evrenin ilk dönemlerini ve gök cisimlerinin milyarlarca yıllık gelişimini mercek altına alacak PRIMA (PRobe far-Infrared Mission for Astrophysics) misyonunu geliştirme sürecinde bir üst aşamaya taşıdı. Proje maliyeti, fırlatma ve yan giderler hariç olmak üzere yaklaşık 1,2 milyar dolar olarak belirlenen dev teleskobun, 2033 yılında göreve başlaması planlanıyor.

JAMES WEBB İLE RADYO TELESKOPLARI ARASINDAKİ KÖPRÜ OLACAK

Yaklaşık 1,8 metrelik bir ana aynaya sahip olacak uzay teleskobu, evreni uzak kızılötesi dalga boylarında yüksek hassasiyetle tarayacak. Bu özel gözlem kabiliyeti, James Webb Uzay Teleskobu gibi mevcut kızılötesi gözlemevleri ile yer konuşlu radyo teleskopları arasında kalan kritik gözlem aralığını kapatacak.

GEZEGENLERİN VE DÜNYA’DAKİ SUYUN KÖKENİ ARAŞTIRILACAK

Sadece uzak kızılötesi spektrumda açığa çıkan ışınımı tespit edecek olan PRIMA, Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin oluşum süreçlerini, galaksilerin ve merkezlerindeki dev kara deliklerin büyüme evrelerini inceleyecek. Bunun yanı sıra, uzaydaki toz ve ağır elementlerin zaman içerisindeki birikimini analiz edecek olan teleskobun, Dünya’daki suyun kozmik kökenine dair soru işaretlerini de gidermesi bekleniyor.

ÇOK ULUSLU DEV BİR İŞ BİRLİĞİ YÜRÜTÜLÜYOR

Projenin operasyonel yönetimini NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) üstlenecek. Uluslararası boyuttaki çalışmaya Fransa (CNES), İtalya (ASI), Almanya (DLR), Kanada (CSA), Güney Kore (KASI), Japonya (JAXA) ve Birleşik Krallık uzay ajansları da önemli katkılar sağlayacak.