OECD’nin "Ücretlerin Vergilendirilmesi 2026" raporu, Türkiye'deki çalışanların üzerindeki ağır vergi yükünü ve çocuklu ailelere yönelik teşvik yetersizliğini gözler önüne serdi. Paylaşılan verilere göre Türkiye, bekar çalışanların vergi yükünde 14. sıraya yükselirken, çocuklu ailelerde OECD birincisi oldu.

BEKAR ÇALIŞANLARIN YÜKÜ OECD ORTALAMASINI AŞTI

Ekonomist Şenol Babuşçu tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye'de bekar ve çocuksuz bir çalışanın üzerindeki vergi yükü %40,3 seviyesine ulaştı. Bu oran, %35,1 olan OECD ortalamasının bir hayli üzerinde kaldı. Türkiye, bir önceki yıl listenin 19. sırasında yer alırken, 2025 verileriyle birlikte 14. sıraya tırmandı.

EN ÇARPICI VERİ: ÇOCUKLU AİLELERİN VERGİ ÇIKMAZI

Raporun en dikkat çekici ve tartışma yaratan kısmı ise çocuklu ailelerle ilgili oldu. OECD genelinde devletler, çocuklu ve evli çalışanlara sağladıkları vergi avantajları ve yardımlarla vergi yükünü ortalama 8,9 puan düşürürken, Türkiye'de bu durumun tam tersi bir tablo sergilediği görüldü.

"BEKAR İLE ÇOCUKLU NEREDEYSE AYNI VERGİYİ ÖDÜYOR"

Türkiye'de bekar bir çalışan ile iki çocuklu bir çalışanın ödediği vergi oranlarının neredeyse eşit olduğu belirtildi. Babuşçu’nun raporu referans göstererek yaptığı açıklamaya göre:

"OECD ülkeleri genelinde çocuklu çalışanlara sağlanan avantajlar yükü hafifletirken, Türkiye bu grup açısından vergi yükünde OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor."

TABLO NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlar, OECD’nin "Ücretlerin Vergilendirilmesi 2026" raporu verilerinin Türkiye'de "vergi adaleti" ve "sosyal destek" mekanizmalarının yetersizliğini simgelediği görüşünde hem fikir. Veriler, diğer üye ülkelerde ailelere sağlanan mali kolaylıklar Türkiye’de uygulanmadığı için, evli ve çocuklu çalışanlar dünya ortalamasına göre çok daha ağır bir ekonomik baskı altında kaldığını bir kez daha ortaya kondu.

Ziraat Bankası(E) Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu'nun beğeni ve "Neden üç çocuk yapılamadığı ortaya çıktı" yorumları yağan paylaşımı şöyle;