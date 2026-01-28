Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçiyor... İstanbul Boğazı’nı Hızır mı yaptı?

Evliya Çelebi, bu büyük değişimin ardından coğrafyanın nasıl şekillendiğini şu sözlerle tamamladı.

“Neticede boğaz açıldı ve Kaydâfe'nin şehirlerinden Makedonya'yı, Es­ki İstanbul'u, Yoruz Kalesi’ni ve yedi yüz kadar şehri su basıp askerinden bir kişi bile kurtulamadı. (...) O zamandan beri Macar ülkeleri Sirem ve Semendire sahraları, Leh, Çeh, Kırım, Kamer el-Kam, Kıpçak ve Heyhat vadileri denizden uzaklaştı. Hepsi İrem bahçeleri gibi gönül açıcı yerler oldu.”