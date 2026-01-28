Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gözden Kaçmasın Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçiyor... İstanbul Boğazı’nı Hızır mı yaptı?

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçiyor... İstanbul Boğazı’nı Hızır mı yaptı?

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde İstanbul Boğazı’nın İskender-i Zülkarneyn ve Hızır (a.s.) tarafından 700 bin işçiyle stratejik bir hamle olarak açıldığı iddia edildi.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçiyor... İstanbul Boğazı’nı Hızır mı yaptı? - Resim: 1

Dev operasyon sonucu Karadeniz’in sularının Akdeniz’e akmasıyla, bugün Boğaz sularının altında kalan kadim bir şehrin yok olduğu anlatıldı.

İstanbul Boğazı ve Cebelitarık’ın oluşumu yüzyıllardır bilim dünyasında tartışılmaya devam ederken, ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde yer alan çarpıcı iddialar konuya farklı bir boyut kazandırıyor.

Modern bilimin Karadeniz'in bir zamanlar tatlı su gölü olduğu yönündeki tespitlerine karşın, Çelebi’nin aktarımları boğazın "stratejik bir hamle" sonucu insan eliyle açıldığına işaret ediyor.

1 12
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçiyor... İstanbul Boğazı’nı Hızır mı yaptı? - Resim: 2

İSKENDER-İ ZÜLKARNEYN VE HIZIR ALEYHİSSELAM’IN STRATEJİSİ

Seyahatname’de yer alan bilgilere göre, İstanbul ve Cebelitarık boğazlarının açılması süreci, İskender-i Zülkarneyn’in kendisine itaat etmeyen Makedonya ve İzmirne sahibi Kaydâfe’den intikam alma isteğiyle başlıyor.

2 12
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçiyor... İstanbul Boğazı’nı Hızır mı yaptı? - Resim: 3

İskender’in ordusunda bulunan Hızır Aleyhisselam’ın önerisiyle hayata geçirilen proje, Karadeniz’in sularının Akdeniz’e akıtılmasını öngörüyor.

3 12
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçiyor... İstanbul Boğazı’nı Hızır mı yaptı? - Resim: 4

Evliya Çelebi, boğazların açılış öyküsünü şu ifadelerle aktarıyor:

4 12
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçiyor... İstanbul Boğazı’nı Hızır mı yaptı? - Resim: 5

“Allahü Teâlâ, yeryüzünü bu­günkü şekline koymak için İskender-i Zülkarneyn'i yarattı. Zira “Cenâb-ı Al­lah bir şey murad ederse, sebebini hazır eder.” âyeti üzere, Âdem (a.s.)'ın dünyaya gelişinden 5079 yıl sonra yeryüzünde İskender-i Kübra pa­dişah oldu. Bütün hükümdarlar ona itaat ettiler. Fakat Yunanlı­ların Makedonya ve İzmirne sahibi Kaydâfe, İskender'e itaat etmeyip, kuvvetli bir hasım oldu.”

5 12
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçiyor... İstanbul Boğazı’nı Hızır mı yaptı? - Resim: 6

700 BİN İŞÇİ İLE ÜÇ YIL SÜREN ÇALIŞMA

Metne göre, İskender’in Kaydâfe’ye verdiği yemin nedeniyle savaşamaması üzerine devreye giren Hızır (a.s.), Karadeniz'i Makedonya yakınından kesip Akdeniz’e akıtarak düşman ülkesini suya boğma fikrini sundu.

6 12
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçiyor... İstanbul Boğazı’nı Hızır mı yaptı? - Resim: 7

Mühendislerin yaptığı ölçümlerde Karadeniz’in daha yüksek olduğunun tespit edilmesiyle devasa bir operasyon başladı.

7 12
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçiyor... İstanbul Boğazı’nı Hızır mı yaptı? - Resim: 8

Çelebi, o süreci şöyle tarif etti:

8 12
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçiyor... İstanbul Boğazı’nı Hızır mı yaptı? - Resim: 9

“O anda hemen Hızır (a.s.): ‘Ey İsken­der! Eğer Kaydâfe’den intikam alalım dersen, savaş yapmaya bile lüzum yok. Hemen Karadeniz'i Makedonya yakınından kesip, Akdeniz'e akıtalım. Kaydâfe’nin bütün ülkesini suya boğar ve intika­mını alırsın. Böylece ettiğin yemin ve verdiğin sözünde de durmuş olursun.’ dedi. (...) Yedi yüz bin, dağ deviren işçi toplandı. Karadeniz'in suyunun kesilmesine baş­landı. Bütün bu işlere Hazret-i Hızır bakıyordu.”

9 12
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçiyor... İstanbul Boğazı’nı Hızır mı yaptı? - Resim: 10

SULAR ALTINDA KALAN ŞEHİR: MAKEDONYA

Üç yıl süren çalışmalar neticesinde Boğaz'ın açıldığı ve bugün Üsküdar ile Sarayburnu arasında olduğu belirtilen 700 ılıcalı "Makedonya" şehrinin sular altında kaldığı rivayet edildi.

10 12
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçiyor... İstanbul Boğazı’nı Hızır mı yaptı? - Resim: 11

Evliya Çelebi, bu büyük değişimin ardından coğrafyanın nasıl şekillendiğini şu sözlerle tamamladı.

“Neticede boğaz açıldı ve Kaydâfe'nin şehirlerinden Makedonya'yı, Es­ki İstanbul'u, Yoruz Kalesi’ni ve yedi yüz kadar şehri su basıp askerinden bir kişi bile kurtulamadı. (...) O zamandan beri Macar ülkeleri Sirem ve Semendire sahraları, Leh, Çeh, Kırım, Kamer el-Kam, Kıpçak ve Heyhat vadileri denizden uzaklaştı. Hepsi İrem bahçeleri gibi gönül açıcı yerler oldu.”

11 12
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçiyor... İstanbul Boğazı’nı Hızır mı yaptı? - Resim: 12

Evliya Çelebi ayrıca, Akdeniz’in Okyanus’a bağlanmasını sağlayan Cebelitarık (Septe) Boğazı’nın da yine İskender-i Zülkarneyn tarafından benzer şekilde açıldığını belirtti.

12 12
Kaynak: Haber Merkezi
