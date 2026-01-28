Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçiyor... İstanbul Boğazı’nı Hızır mı yaptı?

Dev operasyon sonucu Karadeniz’in sularının Akdeniz’e akmasıyla, bugün Boğaz sularının altında kalan kadim bir şehrin yok olduğu anlatıldı.
İstanbul Boğazı ve Cebelitarık’ın oluşumu yüzyıllardır bilim dünyasında tartışılmaya devam ederken, ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde yer alan çarpıcı iddialar konuya farklı bir boyut kazandırıyor.
Modern bilimin Karadeniz'in bir zamanlar tatlı su gölü olduğu yönündeki tespitlerine karşın, Çelebi’nin aktarımları boğazın "stratejik bir hamle" sonucu insan eliyle açıldığına işaret ediyor.