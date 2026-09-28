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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



Geçirdiği trafik kazasının ardından verdiği yaşam mücadelesini kaybeden, Ordu basınının sevilen isimlerinden Dursun Biran Yılmaz, 6 yıl önce dünya evine girdiği 27 Eylül tarihinde toprağa verildi.

Ordu basınının sevilen isimlerinden Dursun Biran Yılmaz (38), geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yılmaz’ın cenaze töreninin, evlilik yıl dönümüne denk gelmesi ise yaşanan acıyı daha da büyüttü.

KAZADAN SONRA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

Dursun Biran Yılmaz, 9 Eylül’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralandı.

Kaza sonrası İstanbul’daki özel bir hastanede tedavi altına alınan 38 yaşındaki Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi.

ULU CAMİ’DE SON VEDA

Yılmaz için Altınordu ilçesindeki Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Törene Yılmaz’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Yeni Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ANNESİ İLE YAN YANA

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yılmaz’ın naaşı, Gülyalı ilçesi Gülistan Mahallesi’ndeki aile mezarlığında 3 yıl önce de yaşamını yitiren annesi Hayriye Yılmaz'ın yanına defnedildi.