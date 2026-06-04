Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kentte bir erkek, S.G. isimli kadın tarafından evlilik vaadiyle yaklaşık 10 milyon TL dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

S.G. ve ona dolandırıcılık olayında yardım ettiği iddia edilen erkek arkadaşı B.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırıcılıkla elde ettikleri paralarla yasa dışı bahis oynadıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan S.G. ve B.M. çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.