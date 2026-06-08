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Rusya'da bir futbol müsabakası öncesinde, tribünleri dolduran binlerce taraftar sıra dışı bir ana şahitlik etmek için nefesini tuttu. Sevgilisine unutulmaz bir sürpriz yapmak isteyen çılgın aşık, gerekli izinleri alarak kız arkadaşını stadyumun çimlerine çıkardı. Romantik bir atmosferde cebinden çıkardığı yüzükle sevgilisinin önünde diz çöken genç adam, hayatını birleştirme teklifinde bulundu.

ŞOKE EDEN TEPKİ: KOŞAR ADIMLARLA STADI TERK ETTİ

Büyük bir sevinç çığlığı ve "Evet" cevabı bekleyen damat adayı, genç kızın tepkisiyle neye uğrağını şaşırdı. Aldığı teklif karşısında büyük bir şaşkınlık ve gerginlik yaşayan genç kız, kendisinden onay bekleyen gence soğukkanlı bir şekilde birkaç kelime fısıldadı.

Teklifi sert bir şekilde reddeden genç kız, daha sonra hızlı adımlarla arkasını dönerek stadyumu terk etti.

TARAFTARIN ALKIŞLI TESELLİSİ İŞE YARAMADI

Binlerce kişinin önünde reddedilmenin ağırlığıyla yeşil sahada tek başına kalan genç adamın yaşadığı büyük hayal kırıklığı kameralara anbean yansıdı.

Tribünlerdeki taraftarlar ve stat görevlileri, şoke olan gence alkışlarla ve tezahüratlarla moral vermeye çalışsa da talihsiz aşığın yıkımını hafifletmekte başarılı olamadı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar kısa sürede izlenme rekorları kırdı.