Asgari ücret ve emekli maaşına zamların gelmesinin ardından ürün kalemlerine ardı ardına zamlar yansımaya devam ediyor. Bu sefer ise mobilyaya zam sinyali verildi.

'YIL SONUNA DOĞRU YÜZDE 20'DEN FAZLA ZAMLANACAK'

Türkiye-Azerbaycan Ticaret Heyeti kapsamında Bakü'ye giden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Ahmet Güleç, mobilyaya zam geleceğini açıkladı.

Maliyetlerdeki artışa dikkat çeken Güleç, asgari ücret zammı ve kira enflasyonunu gerekçe göstererek, “Genel giderleri biz daha fazla taşıyamıyoruz. Bu şartlarda önümüzdeki dönemde mobilya fiyatları artacak. Yıl sonuna doğru yüzde 20'den fazla zamlanacak" dedi.

'MOBİLYA SEKTÖRÜ NADASA BIRAKTI'

Son zamanlarda yaşadığımız pahalılık sorununun rekabet gücünü düşürdüğünün altını çizen Güleç, “Mobilyada ciddi pazar sorunlarımız oluştu” ifadelerini kullandı. Sektör olarak karamsar konuşan Güleç, “Mobilya sektörü son 3-4 yıllık dönemde kendisini adeta nadasa bıraktı” şeklinde konuştu.