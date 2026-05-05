Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla evlilik kredisi kullanan çiftler için tarihi bir kolaylığı hayata geçirdi. Yeni düzenlemeye göre, kredi geri ödeme sürecinde ikinci çocuk sahibi olan çiftlerin kalan tüm borcu hibe edilecek.

Bakanlar Toplantısı’nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile yapısını güçlendirmek ve genç nüfus artışını desteklemek amacıyla yeni bir teşvik paketini açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen faizsiz evlilik kredilerinde, çocuk sahibi olan çiftlere yönelik borç silme ve erteleme imkanları bir üst seviyeye taşındı.

TAKSİT ERTELEMEDEN TAMAMEN HİBEYE GEÇİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce ilk çocuk için getirilen kolaylıkları hatırlatarak, yeni kararın kapsamını şu sözlerle duyurdu:

“Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı, uğurlu olsun.”

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte evlilik hazırlığı yapan gençlerin merakla beklediği projede güncel başvuru kriterleri ve destek miktarları da netleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında sunulan avantajlar şunlar:

18-25 yaş arası gençlere 250 bin TL, 26-29 yaş arası gençlere ise 200 bin TL tutarında faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Her iki eşin de 18-29 yaş aralığında olması gerekiyor. Hane halkı toplam gelirinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması şartı aranıyor.

Resmi nikah tarihine en az 2 ay kala başvurunun yapılması zorunlu.

GERİ ÖDEME VE EK AVANTAJLAR

Faizsiz olarak sunulan kredilerde 2 yıl geri ödemesiz dönem uygulanıyor. Çiftlerin 48 ay içerisinde çocuk sahibi olmaları durumunda borçları 1 yıl daha ertelenebiliyor. Ayrıca projeye dahil olan gençler, anlaşmalı mağazalarda yüzde 40'a varan indirimlerden de yararlanabiliyor.

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresi üzerinden dijital ortamda gerçekleştiriliyor.