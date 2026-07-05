Kaynak: İHA

Genç, başlık parasının kaldırılmasını isterken, evlilik çağında üç çocuğu bulunan bir baba ise yoğun çalışmaya rağmen bu masrafı karşılayamadıklarını söylüyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden gelip Aksaray’da mevsimlik tarım işçiliği yapan aile, kavurucu sıcaklara rağmen tarlalarda çalışmaya devam ediyor. Geçim sıkıntısıyla mücadele eden aileler çocuklarını evlendirememekten, gençler ise yüksek başlık parası uygulamasından şikayetçi.

Aksaray’daki sarımsak tarlalarında ailesiyle birlikte yevmiye karşılığı çalışan 28 yaşındaki Yakup Erdine, evlenebilmek için başlık parası biriktirmeye çalıştığını söylüyor. Başlık parasının 600 bin liradan başladığını belirten Erdine, bunun evlilikleri zorlaştırdığını ifade ederek şunları dile getiriyor:

Doğu bölgelerinde bu uygulamanın yaygın olduğunu, Batı’da ise daha çok karşılıklı anlaşmayla evliliklerin yapıldığını söylüyor. Altın ve çeşitli ziynet eşyalarının da istendiğini, rakamların çok yükseldiğini belirtiyor. Bu nedenle kendi evlilik planlarının geciktiğini, kardeşlerinin sorumluluğu ve aile borçları nedeniyle sürecin daha da zorlaştığını anlatıyor.

BAŞLIK PARASI 2 MİLYONA KADAR ÇIKIYOR

53 yaşındaki baba Hüseyin Erdine ise üç oğlunu da evlendirmekte zorlandığını, başlık parasının 2 milyon liraya kadar çıktığını söylüyor.

Tarım işçiliği yaparak bu parayı biriktirmenin yıllar sürdüğünü, mevcut şartlarda bir çocuğu evlendirmenin bile neredeyse imkânsız hale geldiğini anlatıyor. Altın ve düğün masraflarının da yükü artırdığını belirten baba, tüm zorluklara rağmen çocuklarını evlendiremediklerini ve bu uygulamaya bir çözüm bulunması gerektiğini dile getiriyor.