Evlerin sadece 100 metre yakınına kadar geldi: "Korkudan sokağa çıkamıyoruz"

Emekli olduktan sonra köyüne döndüğünü ifade eden Celal Zorlu da, evinin heyelanın yaklaşık 100 metre aşağında olduğunu belirterek, "Kömür ocağı şu anda yıkama tesisini de yapmış durumda. Yarın bir gün yıkamaya da başlayacaklar. Şu anda zaten çalışıyorlar. Köstebek gibiler, şimdi yerin altında çalışıyorlar. Nereyi açtıklarını biz bilemiyoruz. Hayvancılıkla geçiniyoruz. Burada tarım yapabilecek bir yerimiz yok. Tarlayla alakalı bir şeyimiz kalmadı, ot durumu bitti. Tarlalar kayıyor. Hayvancılık da yapamıyoruz. Devletten destek aldım, Orköy'den inek aldık. Şimdi ben inekleri nerede otlatacağım? " diye konuştu.