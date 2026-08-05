İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen 5 ayrı yerde hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Evlerin korkulu rüyası hırsızlar yakalandı: Kayseri’de milyonluk altın vurgunu - Resim : 1

Yaklaşık 1 milyon 910 bin TL’lik hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda E.K. (33), S.E. (30), B.B. (23), N.Ş. (21) ve Y.E. (22) yakalandı.

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Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evlerin korkulu rüyası hırsızlar yakalandı: Kayseri’de milyonluk altın vurgunu - Resim : 3

Evlerin korkulu rüyası hırsızlar yakalandı: Kayseri’de milyonluk altın vurgunu - Resim : 4