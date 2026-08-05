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Kaynak: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen 5 ayrı yerde hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 milyon 910 bin TL’lik hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda E.K. (33), S.E. (30), B.B. (23), N.Ş. (21) ve Y.E. (22) yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.