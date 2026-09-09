Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Evleri imalathaneye çevirmişler: Esenyurt, Silivri ve Sultangazi’de zehir operasyonu

Evleri imalathaneye çevirmişler: Esenyurt, Silivri ve Sultangazi’de zehir operasyonu

İstanbul polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmayı tamamlayarak üç farklı ilçede operasyon yaptı. Peşe peşe yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına aldı. Aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Kaynak: DHA
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Evleri imalathaneye çevirmişler: Esenyurt, Silivri ve Sultangazi’de zehir operasyonu - Resim: 1

İstanbul’da uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 125 kilo 500 gram sıvı metamfetamin, 39 kilo 500 gram skunk, 5 kilo kokain ve 850 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.

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Evleri imalathaneye çevirmişler: Esenyurt, Silivri ve Sultangazi’de zehir operasyonu - Resim: 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından Esenyurt, Silivri ve Sultangazi’de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 3 ev, 1 iş yeri ve 1 araca 8-9 Eylül tarihlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Evleri imalathaneye çevirmişler: Esenyurt, Silivri ve Sultangazi’de zehir operasyonu - Resim: 3

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 125 kilo 500 gram sıvı metamfetamin, 134 kilo 50 gram katkı maddesi, 45 kilo 800 gram toz halinde pregabalin, 39 kilo 500 gram skunk, 5 kilo kokain ve pregabalin etken maddeli 850 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.

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Evleri imalathaneye çevirmişler: Esenyurt, Silivri ve Sultangazi’de zehir operasyonu - Resim: 4

Ayrıca hap üretiminde kullanılmak üzere hazırlanmış 1 milyon boş kapsül, 41 bin boş plastik kutu ve 50 bin plastik kapak bulundu.

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Evleri imalathaneye çevirmişler: Esenyurt, Silivri ve Sultangazi’de zehir operasyonu - Resim: 5

Aramalarda, hap üretiminde kullanılan 3 makine, 1 kiloluk ve 2 hassas terazi ile 1 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Evleri imalathaneye çevirmişler: Esenyurt, Silivri ve Sultangazi’de zehir operasyonu - Resim: 6
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Evleri imalathaneye çevirmişler: Esenyurt, Silivri ve Sultangazi’de zehir operasyonu - Resim: 7
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Evleri imalathaneye çevirmişler: Esenyurt, Silivri ve Sultangazi’de zehir operasyonu - Resim: 8
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Evleri imalathaneye çevirmişler: Esenyurt, Silivri ve Sultangazi’de zehir operasyonu - Resim: 9
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