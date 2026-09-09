Evleri imalathaneye çevirmişler: Esenyurt, Silivri ve Sultangazi’de zehir operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından Esenyurt, Silivri ve Sultangazi’de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 3 ev, 1 iş yeri ve 1 araca 8-9 Eylül tarihlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.