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Kaynak: DHA

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarla 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ayrıca 1 kök skunk bitkisi, 17 kök kenevir bitkisi, 255 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ve 2 adet aktif iklimlendirme sistemi ele geçirildi.