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Kaynak: DHA

Kumluca’ya bağlı Toptaş Mahallesi’nde 8 Eylül günü çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Güzören Mahallesi’ne kadar yayıldı. Yaklaşık 22 saatte kontrol altına alınabilen yangında 1 ev tamamen yanarken, 9 ev kısmen zarar gördü. Bölgede bulunan seralar ile zeytin ve nar bahçeleri de yangından etkilendi.

YANGIN ZEYTİN BAHÇESİNDE BAŞLADI

Yangının ardından Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, yangının çıkış noktasının Toptaş Mahallesi’nde R.P.’ye ait zeytin bahçesi olduğu belirlendi. R.P.’nin zeytin bahçesini sulamak için kullandığı dinamonun, yangına neden olduğu değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.P., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.P., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.