Yeniçağ Gazetesi
24 Şubat 2026 Salı
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Evler beyaz örtüde kayboldu: Rize'de kar 3 metreyi geçti

Evler beyaz örtüde kayboldu: Rize'de kar 3 metreyi geçti

Rize Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı, evler tamamen kayboldu! Dron görüntüleri masalsı manzarayı ortaya çıkardı.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Haberi Paylaş
Evler beyaz örtüde kayboldu: Rize'de kar 3 metreyi geçti - Resim: 1

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 metre rakımlı Kavrun Yaylası, yoğun kar yağışının etkisiyle adeta beyaz bir örtüye büründü.

1 5
Evler beyaz örtüde kayboldu: Rize'de kar 3 metreyi geçti - Resim: 2

Kar kalınlığı 3 metreyi aşarken, köy evleri tamamen kar altında kalarak adeta kayboldu. Yayla, dron kamerasıyla çekilen muhteşem görüntülerle kartpostallık manzaralara sahne oldu.

2 5
Evler beyaz örtüde kayboldu: Rize'de kar 3 metreyi geçti - Resim: 3

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası yayla sakinlerinden oluşan 7 kişilik grup, paletli araçlarla zorlu yolları aşarak evlerini kontrol etmeye gitti. Karın yer yer ev seviyesini geçtiği bölgede, ziyaretçiler tulum ezgileriyle gezinti yaparak doğanın ihtişamını yaşadı.

3 5
Evler beyaz örtüde kayboldu: Rize'de kar 3 metreyi geçti - Resim: 4

Beyaz örtü altında kalan geleneksel yayla evleri ve Kaçkar Dağları’nın etekleri, dron çekimleriyle nefes kesen bir görsellik kazandı.

4 5
Evler beyaz örtüde kayboldu: Rize'de kar 3 metreyi geçti - Resim: 5

Kavrun Yaylası, kış aylarında sıkça 2-3 metreye varan kar birikintileriyle biliniyor. Bu yılki yoğunluk da bölge halkını ve doğa severleri şaşırttı. Karla mücadele çalışmaları devam ederken, yaylaya ulaşım paletli araçlar sayesinde sağlanabiliyor.

5 5
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro