Evler beyaz örtüde kayboldu: Rize'de kar 3 metreyi geçti

Kavrun Yaylası, kış aylarında sıkça 2-3 metreye varan kar birikintileriyle biliniyor. Bu yılki yoğunluk da bölge halkını ve doğa severleri şaşırttı. Karla mücadele çalışmaları devam ederken, yaylaya ulaşım paletli araçlar sayesinde sağlanabiliyor.