Evler beyaz örtüde kayboldu: Rize'de kar 3 metreyi geçti

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 metre rakımlı Kavrun Yaylası, yoğun kar yağışının etkisiyle adeta beyaz bir örtüye büründü.
Rize Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı, evler tamamen kayboldu! Dron görüntüleri masalsı manzarayı ortaya çıkardı.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Kar kalınlığı 3 metreyi aşarken, köy evleri tamamen kar altında kalarak adeta kayboldu. Yayla, dron kamerasıyla çekilen muhteşem görüntülerle kartpostallık manzaralara sahne oldu.
Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası yayla sakinlerinden oluşan 7 kişilik grup, paletli araçlarla zorlu yolları aşarak evlerini kontrol etmeye gitti. Karın yer yer ev seviyesini geçtiği bölgede, ziyaretçiler tulum ezgileriyle gezinti yaparak doğanın ihtişamını yaşadı.
Beyaz örtü altında kalan geleneksel yayla evleri ve Kaçkar Dağları’nın etekleri, dron çekimleriyle nefes kesen bir görsellik kazandı.
Kavrun Yaylası, kış aylarında sıkça 2-3 metreye varan kar birikintileriyle biliniyor. Bu yılki yoğunluk da bölge halkını ve doğa severleri şaşırttı. Karla mücadele çalışmaları devam ederken, yaylaya ulaşım paletli araçlar sayesinde sağlanabiliyor.