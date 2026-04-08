Evlenmeden önce bilmeniz gereken 3 altın sır! Uzun ömürlü ilişkiler buna bağlı

Değişim Kaçınılmaz: Evlilik Kimseyi Eski Halinde Bırakmıyor

Evlenen hiç kimse aynı kişi olarak kalmaz. Sorumluluklar artacağı, öncelikler değişeceği ve bireyler zamanla farklı etiketler alacakları için ister istemez bir değişime uğrarlar. O hep böyle kalır diye düşünüyorsanız bu düşüncenizden hemen kurtulun. Değişimi kabul etmek ve birlikte uyum sağlamayı öğrenmek, evliliğin uzun ömürlü olmasını sağlar. Evlilikle birlikte gelen yeni roller, maddi planlamalar ve ortak karar alma süreçleri kişileri doğal olarak dönüştürür. Bir tarafın kariyer odaklı olması diğerinin ise aileye daha fazla zaman ayırması gibi durumlar kaçınılmazdır. Bu değişimi önceden öngörmek ve esnek davranmak, çiftler arasında uyumu artırır. Böylece küçük farklılıklar büyük çatışmalara dönüşmez ve ilişki daha dengeli ilerler.