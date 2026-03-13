Yeniçağ Gazetesi
13 Mart 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/5
Anasayfa Gündem Evlenecek çiftlere müjde: 500 Bin tl'lik çeyiz desteği başvuruları başladı: Başvuru şartları neler?

Evlenecek çiftlere müjde: 500 Bin tl'lik çeyiz desteği başvuruları başladı: Başvuru şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ortaklığında hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesine başvurular 13 Mart'ta başladı. Evlilik hazırlığında olan gençlere 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak. Kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler?

Hava Demir Derleyen: Hava Demir
Haberi Paylaş
Evlenecek çiftlere müjde: 500 Bin tl'lik çeyiz desteği başvuruları başladı: Başvuru şartları neler? - Resim: 1

İki İnsan Bir Hayat projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında evlilik hazırlığı yapan gençler için 500 bin lira geri ödemesiz çeyiz yardımı başvuruları başladı.

1 11
Evlenecek çiftlere müjde: 500 Bin tl'lik çeyiz desteği başvuruları başladı: Başvuru şartları neler? - Resim: 2

Projeye kimler başvurabilir? Çeyiz yardımı projesinde aranan şartlar neler? 500 bin lira çeyiz yardımı alabilmek için nereye başvuru yapılacak? Projeye başvuru için son tarih ne?

2 11
Evlenecek çiftlere müjde: 500 Bin tl'lik çeyiz desteği başvuruları başladı: Başvuru şartları neler? - Resim: 3

İki İnsan Bir Hayat çeyiz yardımı projesi başvuruları, 13 Mart 2026 Cuma günü başladı ve 31 Mart 2026 tarihinde sona erecek. 81 ilde uygulanacak proje kapsamında; yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecine destek verilecek. Başta ev eşyaları olmak üzere çeşitli ihtiyaçları karşılanacak.

3 11
Evlenecek çiftlere müjde: 500 Bin tl'lik çeyiz desteği başvuruları başladı: Başvuru şartları neler? - Resim: 4

ÇEYİZ YARDIMI PROJESİNDE HANGİ KRİTERLER ARANIYOR?

Projeye başvurmak için, 18-35 yaş aralığında bulunmak, Türkiye’deki herhangi bir ilde ikamet etmek, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi olmak şartları aranıyor.

4 11
Evlenecek çiftlere müjde: 500 Bin tl'lik çeyiz desteği başvuruları başladı: Başvuru şartları neler? - Resim: 5

Projeye aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler başvurabilecek. İlk evliliklerini yapacak çiftler projeye dahil edilecek.

5 11
Evlenecek çiftlere müjde: 500 Bin tl'lik çeyiz desteği başvuruları başladı: Başvuru şartları neler? - Resim: 6

ÇEYİZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Projeye başvurular Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitesi üzerinde yapılacak. Başvuru formunun doldurulması ve istenen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekiyor.

6 11
Evlenecek çiftlere müjde: 500 Bin tl'lik çeyiz desteği başvuruları başladı: Başvuru şartları neler? - Resim: 7

Çeyiz yardımı için hangi belgeler isteniyor?

Başvuru yapmadan önce aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

T.C. Kimlik Kartı (Ön ve Arka Yüzü)

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Mezuniyet Belgesi

7 11
Evlenecek çiftlere müjde: 500 Bin tl'lik çeyiz desteği başvuruları başladı: Başvuru şartları neler? - Resim: 8

Öğrenci Belgesi

Çalışma Belgesi (Sigortasız çalışanlar için)

İcra Dosyası Belgesi (İcra borcu olanlar için

8 11
Evlenecek çiftlere müjde: 500 Bin tl'lik çeyiz desteği başvuruları başladı: Başvuru şartları neler? - Resim: 9

Tapu Bilgileri Sorgulama

Adıma Tescilli Araç Sorgulama

Adli Sicil Kaydı

İkametgâh Belgesi

9 11
Evlenecek çiftlere müjde: 500 Bin tl'lik çeyiz desteği başvuruları başladı: Başvuru şartları neler? - Resim: 10

4A Hizmet Dökümü

Fakirlik Belgesi (Varsa yüklemeniz katkı sağlar)

Engelli Raporu (Varsa yüklemeniz katkı sağlar)

10 11
Evlenecek çiftlere müjde: 500 Bin tl'lik çeyiz desteği başvuruları başladı: Başvuru şartları neler? - Resim: 11

GERİ ÖDEMESİZ YARDIMIN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak. Projeden faydalanmaya hak kazanan ve nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak.

11 11
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro