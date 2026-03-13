İki İnsan Bir Hayat projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında evlilik hazırlığı yapan gençler için 500 bin lira geri ödemesiz çeyiz yardımı başvuruları başladı.
Evlenecek çiftlere müjde: 500 Bin tl'lik çeyiz desteği başvuruları başladı: Başvuru şartları neler?
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ortaklığında hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesine başvurular 13 Mart'ta başladı. Evlilik hazırlığında olan gençlere 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak. Kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler?Derleyen: Hava Demir
Projeye kimler başvurabilir? Çeyiz yardımı projesinde aranan şartlar neler? 500 bin lira çeyiz yardımı alabilmek için nereye başvuru yapılacak? Projeye başvuru için son tarih ne?
İki İnsan Bir Hayat çeyiz yardımı projesi başvuruları, 13 Mart 2026 Cuma günü başladı ve 31 Mart 2026 tarihinde sona erecek. 81 ilde uygulanacak proje kapsamında; yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecine destek verilecek. Başta ev eşyaları olmak üzere çeşitli ihtiyaçları karşılanacak.
ÇEYİZ YARDIMI PROJESİNDE HANGİ KRİTERLER ARANIYOR?
Projeye başvurmak için, 18-35 yaş aralığında bulunmak, Türkiye’deki herhangi bir ilde ikamet etmek, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi olmak şartları aranıyor.
Projeye aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler başvurabilecek. İlk evliliklerini yapacak çiftler projeye dahil edilecek.
ÇEYİZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Projeye başvurular Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitesi üzerinde yapılacak. Başvuru formunun doldurulması ve istenen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekiyor.
Çeyiz yardımı için hangi belgeler isteniyor?
Başvuru yapmadan önce aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
T.C. Kimlik Kartı (Ön ve Arka Yüzü)
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Mezuniyet Belgesi
Öğrenci Belgesi
Çalışma Belgesi (Sigortasız çalışanlar için)
İcra Dosyası Belgesi (İcra borcu olanlar için
Tapu Bilgileri Sorgulama
Adıma Tescilli Araç Sorgulama
Adli Sicil Kaydı
İkametgâh Belgesi
4A Hizmet Dökümü
Fakirlik Belgesi (Varsa yüklemeniz katkı sağlar)
Engelli Raporu (Varsa yüklemeniz katkı sağlar)
GERİ ÖDEMESİZ YARDIMIN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlar, 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak. Projeden faydalanmaya hak kazanan ve nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak.