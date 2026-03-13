Evlenecek çiftlere müjde: 500 Bin tl'lik çeyiz desteği başvuruları başladı: Başvuru şartları neler?

ÇEYİZ YARDIMI PROJESİNDE HANGİ KRİTERLER ARANIYOR?

Projeye başvurmak için, 18-35 yaş aralığında bulunmak, Türkiye’deki herhangi bir ilde ikamet etmek, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi olmak şartları aranıyor.