Evlenebilmek için çocukluk hayaline sarıldı: 300 denemeyle kendi markasını kurdu

“Devamında nasıl bir şey üzerine yoğunlaşmaya karar verdiğimde Avrupa, Amerika ve Arap Yarımadası ve Orta Asya'ya baktığım zaman bir cookie kültürü olduğun gördüm. Bununla beraber neden Türkiye'de bir cookie kültürü olmasın, neden buna benzer ürünler çıkmasın diye araştırdığım zaman aslında bir cevap bulamadım.”