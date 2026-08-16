Konya'da hayatını birleştirmek istediği kadınla evlenebilmek amacıyla harekete geçen 27 yaşındaki İbrahim Çoban, çocukluk dönemi hayali olan tatlı imalatını meslek haline getirerek kendi iş yerinin sahibi oldu.
Evlenebilmek için çocukluk hayaline sarıldı: 300 denemeyle kendi markasını kurdu
Konya'da yaşayan İbrahim Çoban, evlenebilmek amacıyla çocukluk hayali olan tatlıcılık mesleğine yöneldi. 300'den fazla deneme yaparak Türk damak tadına uygun özel cookie tarifi geliştiren genç girişimci, kısa sürede kendi dükkanını açarak kendi markasını kurmayı başardı.Kaynak: İHA
Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra iki yıl süren bir işsizlik dönemi geçiren Çoban, hayatına yön vermek ve evlilik hedefini gerçekleştirebilmek amacıyla ticarete atılmaya karar verdi.
Uluslararası tatlı kültürlerini incelemeye alan genç girişimci; Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyalarında yaygın olarak tüketilen "cookie" ürününü mercek altına aldı.
Türkiye'de de bu alanda bir potansiyel bulunduğunu fark eden Çoban, yerli damak zevkine hitap eden özgün bir lezzet geliştirmek üzere çalışmalara başladı.
Yaklaşık 300 farklı reçete denemesi gerçekleştirdiğini belirten İbrahim Çoban, hazırladığı özel lezzetleri ilk aşamada yakın çevresine ve ailesine tattırarak geri bildirimler aldı.
En ideal formüle ulaştıktan sonra ürünlerini sosyal medya platformları üzerinden tüketicilerin beğenisine sundu.
Dijital mecrada gördüğü yoğun ilginin ardından 6 ay içerisinde fiziksel mağazasını açarak markasını tescilledi.
Yaşadığı süreci anlatan Çoban, şu ifadeleri kullandı:
“Üniversiteden mezun olduktan sonra 2 yıl bir işsizlik süreci yaşadım. Bununla beraber artık evlenebilmemiz için bir iş yapmaya karar verdim ve ne yapabilirim diye bakarken çocukluk hayalim olan tatlı üzerine bir iş yapmaya karar verdim.”
“Devamında nasıl bir şey üzerine yoğunlaşmaya karar verdiğimde Avrupa, Amerika ve Arap Yarımadası ve Orta Asya'ya baktığım zaman bir cookie kültürü olduğun gördüm. Bununla beraber neden Türkiye'de bir cookie kültürü olmasın, neden buna benzer ürünler çıkmasın diye araştırdığım zaman aslında bir cevap bulamadım.”
“Kurabiye ve cookie aslında birbirlerine çok yakın bir ürün olarak birbirine bağdaştırabileceğimiz ürünler tabii ama kendi aralarında bir farklılıkları mevcut. Bununla beraber cookie üzerine araştırmalara giriştim.”
“300'den fazla denemeyle beraber ilk başta bunu sosyal medya üzerinden satmayla başladım. Biraz ürünü tanıtmak için farklı görseller, farklı ürünler ortaya çıkartarak insanlara biraz ürünü tanıtmaya başladım.”
“İnternetten, sosyal medya üzerinden devam ettikten sonra 6 ay sonra dükkanımız nasip oldu ve bu lezzeti insanlara tanıtmak için elimden geleni yapıyorum."
Ürün geliştirme sürecine ve imalat aşamalarına dair detayları paylaşan Çoban, yabancı tarifleri harmanlayarak Türk damak tadına uyarladığını ifade etti.
Hazırlık sürecinde şeker ve tereyağının çırpılmasının ardından yumurta ve vanilyanın eklendiğini, un ile birlikte kendisine özel sır karışımları bünyeye dahil ettiğini belirtti.
İsteğe göre çikolata veya Antep fıstığı gibi malzemelerle zenginleştirilen hamurun, derin dondurucuda dinlendirildikten sonra pişirilerek servise hazır hale getirildiğini aktardı.
Kendi işini kurmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulunan İbrahim Çoban, risk almaktan ve üretmekten çekinilmemesi gerektiğini vurguladı.
Küçük bir fırsatın dahi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çoban, şunları söyledi:
"Kesinlikle denemekten çekinmesinler çünkü genciz ve güzel bir şeyler üretmekten ülkemize katkı sağlamaktan veya ortaya güzel bir şeyler çıkartmaktan asla çekinmesinler.”
“Aklınıza gelmeyecek işlerden, aklınıza gelmeyecek şeyler doğabilir. Bu yüzden asla denemekten çekinmeyin. Elinizde küçücük bir fırsat varsa bile sonuna kadar gitmenizi tavsiye ederim."