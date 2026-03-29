Evlat acısına 300 bin liralık ‘Tamir faturası’ eklediler: Zeynep’in ailesinden yürek yakan isyan

Karşı tarafın kendilerinden aracın masrafını talep etmeleri karşısında şok olduklarını ve karara itiraz edeceklerini söyleyen Yetkin Sarıkaya, “Tazminat duruşmamız vardı, oraya gittik. Bir şokla daha karşılaştık. Kızımın ölümüne sebep olan Efe Şayık’ın ailesi, bu insanlar, kızıma çarpan kamyonetin kaza sonrası 48 parçasında hasar oluştuğunu söyleyip, tutan 300 bin 3 kuruşu bizden almak istediler. Biz bunu görünce itiraz ettik. Bize mahkemede söz verilmedi. Orada yanıltıcı bir lamba vardı. İzin almadan kamyoneti alıp kaçıyor. Sonrasında gelip, kızıma çarpıp, ölümüne neden oluyor. Kızımın kemiklerini kırıp, ciğerlerini patlatan kaportanın parasını benden istiyorlar. Bunun da faturasını bize kesiyorlar. Kızımın ölümüne neden olan bütün parçaların parasını bizden almak istiyorlar” diye konuştu.