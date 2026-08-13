Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gözden Kaçmasın Evinizin bir köşesinde unutulmuş olabilir: Bu eski eşyalar servet değerinde

Evinizin bir köşesinde unutulmuş olabilir: Bu eski eşyalar servet değerinde

Evde yıllardır kullanılmadan bekleyen bazı eski eşyalar, koleksiyoncuların gözdesi haline geldi. İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
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Evinizin bir köşesinde unutulmuş olabilir: Bu eski eşyalar servet değerinde - Resim: 1

Hatalı Basım ve Eski Kağıt Paralar

Basım aşamasında seri numarası kaymış, sıfırı eksik basılmış veya renk hatası bulunan banknotlar ile eski kağıt paralar, koleksiyonerler tarafından kendi değerinin yüzlerce katı fiyata satın alınıyor.

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Evinizin bir köşesinde unutulmuş olabilir: Bu eski eşyalar servet değerinde - Resim: 2

İlk Nesil Kutusunda Elektronikler

90'lı ve 2000'li yıllardan kalan, özellikle kutusu açılmamış ya da temiz kalmış ilk nesil cep telefonları, kasetçalarlar ve el oyun konsolları teknoloji meraklıları için servet değerinde.

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Evinizin bir köşesinde unutulmuş olabilir: Bu eski eşyalar servet değerinde - Resim: 3

Kurmalı Eski Saatler

Dedelerden kalma çalışmayan kurmalı kol saatleri ve cep saatleri büyük ilgi görüyor. Bu saatlerin sadece parçaları bile restorasyon yapan ustalar için son derece kıymetli.

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Evinizin bir köşesinde unutulmuş olabilir: Bu eski eşyalar servet değerinde - Resim: 4

70'ler ve 80'lerden Kalma Plaklar

Eski dönemlere ait, nadir bulunan ve temiz muhafaza edilmiş plaklar, müzik koleksiyoncularının radarında yer alarak ev bütçesine ciddi bir katkı sağlayabiliyor.

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Evinizin bir köşesinde unutulmuş olabilir: Bu eski eşyalar servet değerinde - Resim: 5

Bakır, Pirinç ve Döküm Mutfak Eşyaları

Eski döneme ait bakır tencereler, döküm ütüler, pirinç şamdanlar ve kahve değirmenleri dekorasyon dünyasında yeniden trend oldu. Hurda yerine antika pazarlarında değerini buluyor.

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Evinizin bir köşesinde unutulmuş olabilir: Bu eski eşyalar servet değerinde - Resim: 6

Nadir Baskı Kitaplar ve Dergiler

Sahafların en çok peşinde koştuğu ilk baskı kitaplar, yazarı tarafından imzalı eserler ve dönemin popüler dergilerinin ilk sayıları kütüphanelerdeki gizli hazineler arasında.

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Evinizin bir köşesinde unutulmuş olabilir: Bu eski eşyalar servet değerinde - Resim: 7

Müzayede ve Satış Platformlarını İnceleyin

Uzmanlar uyarıyor: Eski bir eşyayı elden çıkarmadan veya çöpe atmadan önce mutlaka online ikinci el platformları ve müzayede sitelerindeki fiyatlarını kontrol edin!

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Evinizin bir köşesinde unutulmuş olabilir: Bu eski eşyalar servet değerinde - Resim: 8
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