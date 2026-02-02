Yaşlılık, dünya genelinde büyük bir sorun. Yaşın ilerlemesiyle beraber, insanlarda hareket kabiliyetinin azalması, insan kemiğinin erimesi, ve yaşanan çeşitli hastalıklar, hayatı daha da çekilmez hale getiriyor.

Yaşanan bu sorunlar, kazaları da beraberinde getiriyor. Yaşlı insanlar, tek başına rahat bir şekilde hareket edemez hale geliyor.

Ev içindeki kaygan zemin, yüksek merdivenler, dar kapılar, yaşlıların düşmesine, kafasını çarpmasına, çeşitli yaralanmalara sebebiyet verebiliyor.

Bu sorunların çözümü ise evinizi yaşlılık için daha da yaşanabilir hale getirmek.

Peki, “Evinizi sadece 1.500 dolara yaşlanmaya uygun nasıl hale nasıl getirirsiniz?”

ABD merkezli gazete Wall Street Journal, yaşanan bu sorunların önüne geçebilmek için yapılması gerekenleri anlattı.

ABD’de birçok kişi yaşlılık dönemini kendi evinde geçirmek istiyor ve bazı haneler bu amaçla konutlarını yeniden düzenliyor. Ev içi düzenlemelerde en büyük iki sorun düşmeleri önlemek ve hastane sonrası ev içinde hareketi kolaylaştırmak olarak öne çıkıyor.

“AYDINLATMALAR ARTIRILMALI”

Düşmeler ev içinde sık görülüyor ve yaşlı yetişkinlerde hastaneye yatışların ve hareket kabiliyeti kaybının başlıca nedenini oluşturuyor. Aydınlatmanın artırılması, zemin ile mobilyalar arasında renk kontrastının güçlendirilmesi ve halıların kaldırılması düşme riskini azaltıyor.

“MOBİLYA VE MERDİVEN KENARLARININ İŞARETLENMESİ”

Mobilya ve merdiven kenarlarının işaretlenmesi ile kapıların daha geniş açılmasını sağlayan menteşe düzenlemeleri yürüme alanlarını genişletiyor. Görüşü ve hareket alanını iyileştiren bu değişiklikler yaklaşık 1.000 dolarlık bir maliyetle ve bir aydan kısa sürede uygulanabiliyor.

Hastane sonrası eve dönüşte en çok kullanılan alanlar olan banyo ve yatak odasında düzenlemeler yapılması günlük hareketi kolaylaştırıyor. Duş hortumu, duş oturağı ve destekli yükseltilmiş klozet aparatı gibi eklemelerle yaklaşık 500 dolarlık ek harcama yeterli oluyor.

Bu düzenlemelerle toplam maliyet yaklaşık 1.500 dolar seviyesinde kalıyor ve ev içinde bağımsız hareket imkânı artıyor.