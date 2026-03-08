Evinizdeki örümceği öldürmeden önce bir kez daha düşünün

EVLERDEKİ PANİK VE GERÇEK FAYDALAR

Birçok kişi için evde örümcek görmek panik yaratır. Ancak son araştırmalar, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem sağlığı açısından bu küçük yaratıkların insan sağlığı ile tarımsal sürdürülebilirlikte kritik bir rol oynadığını kanıtlıyor. Uzmanlar uyarıyor: Bir örümcek gördüğünüzde ona zarar vermeyin, ekosisteme katkısı için minnettar olun.