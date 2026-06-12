Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında geçen yıl teknik düzenlemelere aykırı hareket eden 40 firmaya ait 55 cihaz türü için toplam 8 milyon 244 bin 157 lira idari para cezası uyguladı.
Evinizdeki cihaz güvenli mi: BTK 182 modelde aykırılık tespit etti
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), geçen yıl yürüttüğü piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında 40 firmaya ait 55 cihaz türü için yaklaşık 8,2 milyon lira idari para cezası kesti. Telsiz ekipmanları ve elektronik cihazlar can ve mal güvenliği yönünden incelendi.Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı BTK'nin "2025 Yılı Faaliyet Raporu" verilerine göre, piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları ürünlerin arz, dağıtım ve piyasada bulunma aşamalarında teknik kurallara uygunluğunu sağlamak amacıyla yürütülüyor. Telsiz ekipmanlarına yönelik yasal süreçler; Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik çerçevesinde şekilleniyor.
Bu doğrultuda başta cep telefonları olmak üzere kablosuz sabit telefonlar, kara, deniz ve hava telsizleri, modemler, kablosuz klavye ve fareler, uzaktan kumandalar, navigasyon cihazları, tabletler, bebek monitörleri, giyilebilir teknolojiler, dronlar ve bataryalar gibi çok geniş bir ürün yelpazesi sıkı bir denetim süzgecinden geçiriliyor.
BTK tarafından gerçekleştirilen bu denetimlerde insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ile bitki ve hayvan sağlığının korunması adına asgari güvenlik şartlarının sağlanması esas alınıyor.
Kurum, 2025 yılı boyunca imalat ve ithalat aşamalarındaki telsiz ekipmanlarına yönelik 407 firmaya ait 411 marka ve 842 model cihaz için toplam 3 bin 570 denetim faaliyeti yürüttü. İncelemeler sırasında 1310 numune cihaz test edilirken, bu ürünlerin 182'sinde mevzuata aykırılık belirlendi. Bu aykırılıklar sonucunda 40 firmaya ait 55 cihaz türüne yönelik 8,2 milyon lirayı aşan idari para cezası kesildi.
Kurum, 2025 yılında 10'u planlı, 2'si plan dışı ve 2'si ön inceleme olmak üzere yeni süreçler başlattı. Geçmişten devreden çalışmalarla birlikte toplamda 43 planlı, 6 plan dışı ve 10 ön inceleme faaliyeti yürütüldü.
Geçen yıl içinde tamamlanan 37 denetim dosyası kapsamında, 41 işletmeci nezdinde gerçekleştirilen 94 denetim faaliyeti sonucunda şu yaptırımlar uygulandı:
260 adet idari para cezası,
108 adet uyarı cezası,
43 adet abonelere ücret iadesi işlemi,
5 adet yetkilendirme iptali,
1 adet internet alan adı (domain) iptali.
Yapılan incelemelerde, ihlal iddiasıyla denetlenen 3 işletmeci için herhangi bir yaptırıma gerek olmadığına hükmedilirken, 9 işletmecinin faaliyetlerinde ise hiçbir mevzuata aykırılık tespit edilmedi.