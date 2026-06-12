Evinizdeki cihaz güvenli mi: BTK 182 modelde aykırılık tespit etti

Bu doğrultuda başta cep telefonları olmak üzere kablosuz sabit telefonlar, kara, deniz ve hava telsizleri, modemler, kablosuz klavye ve fareler, uzaktan kumandalar, navigasyon cihazları, tabletler, bebek monitörleri, giyilebilir teknolojiler, dronlar ve bataryalar gibi çok geniş bir ürün yelpazesi sıkı bir denetim süzgecinden geçiriliyor.