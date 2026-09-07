Evinizde varsa elden çıkarın: 2 milyon liraya satılıyor

BENZER ÖRNEĞİ 30 BİN DOLARA SATILDI

Müzayedede 45 bin dolara satışa koyulan 1928 basımı paranın, yüksek kabartma detayları, kenar diş yapısı ve neredeyse kusursuz durumuyla öne çıktığı belirtildi. Benzer nitelikteki bir başka örneğin ise daha önce 30 bin dolara satıldığının altı çizildi.