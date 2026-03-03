Evinizde hamamböceği görmek istemiyorsanız: Bu basit karışım yeter

Limon Hamamböceklerini Neden Uzaklaştırır?

Hamamböcekleri yiyecek bulmak ve yollarını çizmek için antenlerindeki koku reseptörlerini kullanırlar. Limon kabuğunda bulunan uçucu bileşenler ve sitrik asit, bu böcekler için oldukça keskin ve itici bir koku bariyeri oluşturur.