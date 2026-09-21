Olay, Alaca ilçesine bağlı Kıcılı köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde Nesimi Uzun’u evinin önünde yerde hareketsiz yatarken gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uzun’un hayatını kaybettiğini belirledi.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Nesimi Uzun’un cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Uzun’un kesin ölüm sebebinin otopsi incelemesinin ardından kesinleşeceği öğrenildi.