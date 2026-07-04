Burdur'da bir kadın, dün saat 17.00 sıralarında, evli olduğu Muslu Çapkan isimli erkek tarafından yaşadığı evin banyosunda ölü bulundu.
Olay, Emek Mahallesi Turgut Reis Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşandı.
Daire yaşayan Muslu Çapkan, dün saat 17.00 sıralarında çarşıdan eve geldiğinde evli olduğu kadını banyoda hareketsiz halde gördü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kontrolde Anakadın Çapkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çapkan'ın cenazesi morga konuldu.