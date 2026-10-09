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Kaynak: İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen aramada, uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli malzemeler bulundu.

EVDE İKLİMLENDİRME SİSTEMİ KURMUŞ

Evde yapılan aramalarda 3 kök kenevir bitkisi, 180 kenevir tohumu, 5,51 gram toz esrar, 430,50 gram kubar esrar, 12 parça iklimlendirme ekipmanı ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya da el konuldu.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.