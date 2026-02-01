İkinci el konut satışındaki artışın perde arkasında semtte yeni bir konut almaya yetmeyecek değerde olan eski evlerin, altın gibi daha hızlı prim yapan yatırım araçlarına dönüştürülmesi oldu. Altındaki sert yükseliş sonrası bu yatırım cazip ve kazançlı alternatif oluşturdu. Ancak sektör temsilcileri bu eğilimin uzun vadede sürdürülebilir olmadığı konusunda net uyardı.

UZMANLARDAN KONUT UYARISI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Konutun uzun vadede değerini koruyan ve güvenli bir yatırım aracı olma özelliğini sürdürdüğünün altını çizen uzmanlar, altının ise dönemsel olarak yüksek kazanç sağlasa da sert fiyat dalgalanmalarına açık ve öngörülmesi zor bir piyasa sunduğunu aktarıyor.

Bu nedenle eski evi satıp altına yönelen bazı yatırımcıların kısa vadede kazanç elde etmiş olsa da, bu stratejinin kalıcı ve güvenli bir yatırım modeli olmadığı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Uzmanlar ise konuttan tamamen çıkıp altına geçip, istikrarlı bir varlıktan çıkıp daha kırılgan bir yatırım alanına yönelmek anlamına geliyor ve bu durum uzun vadede risk barındırıyor.

ALTIN HIZLI KAZANÇ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Sektör temsilcilerinin ortak görüşü, konutun tamamen elden çıkarılması yerine denge gözeten bir yatırım yaklaşımının daha sağlıklı olduğu kanaatinde. Uzmanlara göre, altın hızlı kazanç olarak görülüyor. belirsizliklerin yoğun olduğu ekonomik dönemlerde konut, güvenli liman olma özelliğini korurken; altın ise portföy içinde sınırlı ve tamamlayıcı bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.