İzmir'de evinden çıkan tanımadığı kişileri kovalarken silahlı saldırıya uğrayan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından karanlıkta izlerini kaybettiren ve kaçış anları güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Torbalı ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte komşusundan dönen 24 yaşındaki Mehmet Köstekçi, ikametinden tanımadığı şahısların çıktığını gördü.

3-4 EL ATEŞ AÇILDI

Şüphelilerin peşine düşen genç, evinin yanında bulunan zeytinlik araziye doğru bu kişileri kovaladı. Kovalamaca esnasında şüpheliler tarafından 3-4 el ateş açıldı. Silahtan çıkan mermilerden birinin vücuduna isabet etmesi sonucu Mehmet Köstekçi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Köstekçi, burada doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma , güvenlik kamerası kayıtları üzerine yoğunlaşarak şüphelileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.