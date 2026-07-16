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Kaynak: AA / DHA / İHA

Elazığ'ın Alacakaya ilçesine bağlı Yalnızdamlar köyünde yaşayan bir vatandaş, evine giren sıra dışı misafiri görünce şaşkınlık yaşadı. Evin içerisinde görülen hayvanın, nesli tehdit altında bulunan Arap tavşanı olduğu belirlendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listede yer alan Arap tavşanı, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ZARAR VERMEDEN BAHÇEYE ÇIKARDI

Eve giren Arap tavşanını fark eden vatandaş, hayvana zarar vermemek için dikkatli bir şekilde evden çıkararak bahçeye bıraktı.

Bir süre bahçede dolaşan nadir tür, daha sonra gözden kaybolarak doğal yaşam alanına döndü.