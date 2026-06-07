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Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Antalya genelinde yılan görülme vakalarında artış yaşanıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne her gün evlere ve araçlara giren yılanlarla ilgili çok sayıda ihbar ulaşıyor. İhbarlara müdahale eden ekipler, yakaladıkları yılanları yerleşim alanlarından uzaklaştırarak doğal yaşam alanlarına bırakıyor.

Kumluca’da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, müstakil bir evin kapısına kadar gelen yılan son anda ev sahibi Mehmet Namuk tarafından fark edildi. Soğukkanlı davranan Namuk, kuyruğundan tuttuğu yılanı kontrol altına aldıktan sonra yerleşim bölgesinden uzaklaştırarak doğaya saldı.

Olay sırasında evde bulunan diğer kişilerin ise büyük panik yaşadığı ve korku dolu anlar geçirdiği görüldü.