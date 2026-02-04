

Ordu / Hakan Yıldız / Yeniçağ



Korgan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, evine giren şahısla tartışan 61 yaşındaki A.K hayatını kaybetti. Boğuşma sırasında yaralanan saldırganın ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre olay, gece geç saatlerde Korgan ilçesinde meydana geldi. 61 yaşındaki A.K ikametine, komşusu olduğu öğrenilen 28 yaşındaki T. B henüz belirlenemeyen bir sebeple girdi.

KARŞILIKLI ÇATIŞMA ÖLÜMÜ GETİRDİ



Ev içerisinde başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine T.B, yanındaki bıçakla A.K ya saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan A.K, son bir hamleyle kendisine ait tabancasını ateşleyerek saldırganı vurdu.

Gürültü ve ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı A.K ve T.B ilk müdahaleyi yaptı. Korgan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.K doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.