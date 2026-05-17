İstanbul’da gece saatlerinde yaşanan olayda, görev çıkışı evine gitmekte olan bir polis memurunun dikkati olası bir suikast girişimini ortaya çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, Avcılar’da mesaisini tamamladıktan sonra motosikletiyle evine dönen polis memuru U.N., D-100 kara yolu Küçükçekmece yan yolda ilerlediği sırada plakası katlanmış bir motosiklette bulunan iki kişiden şüphelendi.

Şüpheli şahısları durdurmak isteyen polis memuru “dur” ihtarında bulundu. İddiaya göre motosikleti kullanan M.B., polis memuruna silah doğrultarak ateş etmeye çalıştı. Ancak tabancanın tutukluk yapması üzerine polis memuru beylik silahıyla karşılık verdi. Çıkan çatışmada şüpheli M.B. elinden yaralandı.

ÇELİK YELEĞİ BIRAKIP KAÇTI

Motosiklette bulunan diğer şüpheli Ş.Y. ise olay sırasında üzerindeki çelik yeleği ve taşıdığı çantayı bırakarak yaya şekilde kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan M.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüldü.

ÇANTADAN OTOMATİK SİLAH ÇIKTI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin bıraktığı çantada uzun namlulu otomatik silah ve cep telefonu ele geçirdi.

Telefonda yapılan incelemelerde, şüphelilerin Beylikdüzü’nde bir kişiye yönelik suikast hazırlığında olduklarının değerlendirildiği öğrenildi. Olayda kullanılan motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmalarda yakalanan şüpheli M.B.’nin 1 suç kaydı bulunduğu belirlenirken, firari şüpheli Ş.Y.’nin ise aralarında kasten öldürme, gasp ve iş yeri kurşunlama suçlarının da bulunduğu toplam 25 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak ve bağlantılı kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.