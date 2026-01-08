AKP'ye destek paylaşımları ile dikkat çeken emlak danışmanı ve Beylikdüzü’ndeki Abat Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sahibi Mehmet Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasına, "etkin pişmanlıktan" yararlanan müteahhit Adem Soytekin ile olan telefon görüşmeleri nedeniyle İBB'ye düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınmıştı. Şahin’in İstanbul, Büyükçekmece’deki evinde ve Beylikdüzü’ndeki sahibi olduğu klinikte 27 Nisan 2025'te yapılan aramalarda 11,33 gram narkotik madde ve içime hazır halde 4 adet 5,30 gram madde ele geçirilmişti.

'BEN AK PARTİ'LİYİM'

Şahin'in 27 Nisan 2025’te Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce ifadesi ortaya çıktı. Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre Şahin, kendisini "Ben AKP'liyim İBB ve CHP ile uzaktan yakından herhangi bir ilişkim olamaz" sözleriyle savunmaya çalıştı.

'BORÇ ALDIM ÇÜNKÜ UZUN ZAMANDIR ARKADAŞIM'

İş insanı Şahin, İBB dosyasına dahil olma sebebi olan Soytekin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin "Adem Soytekin hakkında belirtmiş olduğum soruşturma konusu, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen bir soruşturmaya ilişkindir" dedi.

Şahin'in 27 Nisan 2025'te Başsavcılık tarafından alınan ifadesi şöyle:

"Soytekin ile aramızda borç alışverişi yapmışımdır. Bu şahısla borç alışverişi yapmamın nedeni de bu şahısla uzun süreli dostluğumuzun bulunması nedeniyledir. Dosya içerisinde yer alan HTS kayıtları bana aittir. Bu şahıs benim 15 yıllık arkadaşımdır. Görüşme kayıtlarım dostluğumuzdan kaynaklıdır. Kendisiyle herhangi bir ticari faaliyetim de yoktur. Görüşme kayıtlarımızın herhangi bir özel sebebi de yoktur. 5 Şubat 2025 tarihli tape kayıtları bana aittir.

Bu tape kayıtlarında geçen konuşmalardaki Adem Soytekin hakkında belirtmiş olduğum soruşturma konusu, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen bir soruşturmaya ilişkindir. Ben Büyükçekmece'de Uğur Güngör isimli şahsa ait olan Muscan İnşaat isimli firmadan daire satın aldım. Bu nedenle aramızda sıkıntılar yaşandı. Bu soruşturmalar kapsamında Adem Soytekin’in ismi geçtiğini duyduğum için bu konuda arayıp bilgi vermek istedim."

'ARKADAŞIM İÇMİŞ...'

İfadesinde iktidarı desteklediğini vurgulayan Şahin'in, "Çünkü 2024 yerel seçimlerinde aktif bir şekilde AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Recep Erol'u makam arabam ve ofisim dahil olmak üzere açık bir şekilde destekledim. İBB ve CHP ile uzaktan yakından herhangi bir ilişkim olamaz" ifadeleri dikkat çekti.

Şahin evinde bulunan uyuşturucularla ilgili de "Bu madde de bana ait değildir. Evime misafir olarak gelen arkadaşımın içmiş olduğu bir maddedir" dedi.

Balcı'nın haberine göre AKP'yi desteklediğini vurgulayan Şahin hakkında 29 Nisan 2025’te savcılıkta verdiği ifadede evinde bulunan narkotik maddesi için karakolda farklı bir dosya kapsamında işlem yapıldı.