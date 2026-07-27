Kaynak: DHA

Kayseri Barosu’na kayıtlı Avukat Emin Burak Kekeç’in cep telefonuna, 20 Şubat günü sabah saatlerinde evden çıkarken bildirim geldi. Bildirime bakan Kekeç, 08.00’de kendisine aracıyla makas attığı gerekçesiyle 116 bin TL cezai işlem uygulandığını gördü.

EVİNDE UYURKEN TRAFİK CEZASI GELDİ!

O sırada evde uyuduğunu ifade eden Kekeç, Kayseri Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz etti. Aracının binanın önünde park halinde olduğu anların güvenlik kamerası kayıtlarını kanıt olarak sunan Kekeç’in cezası iptal edildi.

Kekeç, aaat 09.00'da aracına bindiğinde kendisine e-Devlet üzerinden makas attığı gerekçesiyle ‘Trafik güvenliğini tehlikeye atmak’ maddesinden ceza bildirimi geldiğini gördüğünü aktararak “Bununla alakalı olarak da o saat aralığında cezanın kesildiği noktada olmadığım yönünde oturduğum sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını toplamaya çalıştım. Nihayetinde Kayseri Sulh Ceza Hakimliği'ne müracaat ettikten sonra bir inceleme başlatıldı” sözlerini sarf etti.

“SAAT 08.00’DA UYUYORDUM”

Sözlerinin devamında, hakimliğin deliller üzerine cezayı iptal ettiğini ifade eden Kekeç, “Güvenlik kamerası kayıtlarından çok sabit bir şekilde görülüyor. Saat 08.00'de bana ceza işlem uygulanmış. 08.55'te ben evden çıkmışım. Yani 08.00'de uyuyordum” sözlerini sarf etti.

Kekeç, bu tür durumlarla karşı karşıya kalan vatandaşların haklarını aramaları gerektiğini ifade ederek “Kesinlikle kendileri hakkında yazılan bu tarz trafik cezaları ya da idari para cezalarıyla alakalı olarak eğer haklı olduklarına inanıyorlarsa süreci işletmeleri ve bütün itiraz mercilerini kullanmaları gerekir. Haklarını aramaktan asla geri durmasınlar” ifadelerine yer verdi.